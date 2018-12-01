Антиплагиатус – выбор номер один для студента

Иногда проверка курсовой или реферата на плагиат превращается в настоящий кошмар, особенно, когда преподаватель проверяет материал разными сервисами. На одну только регистрацию придется потратить уйму времени! Хорошо, что заниматься рутиной самостоятельно, растрачивая драгоценное время, необязательно. Сервис Antiplagiatus предлагает будущим светилам науки комплексную проверку материала в самых популярных системах, которые позволяют обнаружить плагиат:





Руконтекст;



Text.ru;



Etxt.ru;



Антиплагиат.ВУЗ;



Антиплагиат.Ру;



Antiplagiatus.

Проверка в вышеупомянутых сервисах антиплагиата занимает минимум времени. Возможно, вы из тех людей, которые не верят в рекламу и предпочитают оценить заявленные преимущества самостоятельно? Сервис Antiplagiatus дарит каждому пользователю бесплатную проверку текстовых материалов объемом до 15000 символов. Студенты выбирают эту платформу за ряд преимуществ:

полную анонимность (регистрация не требуется);



низкие цены;



более 50 способов оплаты;



круглосуточную техподдержку;



подробные отчеты о проведенных проверках.

Antiplagiatus – одно из самых удобных решений среди аналогичных платформ! Вы хотите проверить уникальность в самых популярных программах за 2 минуты? Тогда воспользуйтесь Антиплагиатусом прямо сейчас!





Как поднять уникальность текстового материала всего за 2 минуты

Возможно, вы уже заказали реферат или курсовую, однако результат проверки на плагиат оказался неприятным сюрпризом – уникальность текста оказалась намного ниже ожидаемой? Воспользуйтесь сервисом Antiplagiatus! Просто загрузите текст и следуйте дальнейшим инструкциям.

Пользователям предоставляется возможность выбрать различные опции: двойную проверку, сопровождение до принятия материала, один или несколько алгоритмов, которые используются популярными сервисами проверки уникальности, а также другие настройки. Сервис принимает тесты в форматах, поддерживаемых редактором Word. На выполненную работу предоставляется гарантия сроком до 5 лет. После корректировки текста уровень уникальности составляет 85-100%.

Сервис Antiplagiatus – это надежный партнер для студентов, обучающихся на различных факультетах с 1 по 5 курс. Вы хотите гарантированно решить проблему с уникальностью? Выбирайте Антиплагиатус – сервис, который стал решением номер один для тысяч людей!