Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Украинский самолет потерпевший крушение в Иране, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. Об этом говорится в первоначальном расследовании крушения, которое проводит Организация гражданской авиации Ирана. Соответствующий документ в четверг, 9 января, обнародовало агентство Tasnim.



"Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", - говорится в отчете.



В Организация гражданской авиации Ирана также отметили, что "после столкновения с землей произошел взрыв".



Boeing 737 развернулся после обнаружения технической проблемы и возвращался в аэропорт, отмечается в первоначальном расследовании.



"Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся", - говорится в отчете. Также отмечается, что "в момент крушения самолет возвращался в аэропорт".



Кроме того, согласно отчету, от экипажа самолета "не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета".





