В Ереване заявили о готовности к посреднической роли между Тегераном и Вашингтоном

Ереван готов исполнить посредническую роль в урегулировании конфликта между Ираном и США. Об этом заявил в четверг журналистам секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.



"В настоящее время мы видим нашу задачу в продолжении активного диалога с нашими иранскими и американскими коллегами. Но если возникнет необходимость в нашем посредничестве, то скажу, что мы готовы к любым вариантам, готовы помочь в разрешении конфликта", - отметил он.



Григорян также добавил, что не считает газопровод "Турецкий поток", запущенный накануне президентами России и Турции, угрозой экономической безопасности Армении.



