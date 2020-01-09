СНБО назвал основные версии крушения Boeing

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране. Он сообщил, что сейчас проходит совещание с участием сотрудников компетентных органов Ирана и ICAO — Международной организации гражданской авиации. "Изучаются различные версии внезапного падения самолета,...

...среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта".



По словам Данилова, представители Украины согласовывают с иранскими властями выезд на место авиакатастрофы, где намерены искать обломки ракеты.



Секретарь СНБО также заявил, что Киев надеется на сотрудничество с Тегераном по всем вопросам, включая участие в расшифровке черных ящиков.



Данилов добавил, что в состав украинской комиссии вошли специалисты, которые расследуют крушение Boeing в Донбассе. Он отметил, что при изучении причин падения самолета в Тегеране будут использоваться наработки по расследованию катастрофы с МН17.

