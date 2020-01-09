Москва вошла в топ-5 лучших городов мира для жизни

Лондон оказался на первом месте рейтинга "Лучших городов мира 2020", который составлен экспертами Resonance Consultancy. Список размещен на веб-ресурсе консалтинговой компании.



Как сообщается, в рамках соответствующего исследования аналитики оценивали города с населением то миллиона человек по климату, уровню безопасности, инфраструктуре отдыха и достопримечательностей, количеству образовательных учреждений, аэропортов, ресторанам и магазинами, долей образованных жителей, уровню доходов граждан, популярностью города в соцсетях.



Согласно итогам исследования, лучшими для жизни мегаполисами стали Лондон, Нью-Йорк, затем Париж и Токио. Москва оказалась на пятой позиции рейтинга, поднявшись за год на одну строчку. Российская столица стала мировым лидером по таким показателям, как развитость маршрутной сети аэропортов и обеспеченность музеями.



В топ-10 рейтинга также попали (в порядке убывания позиций в рейтинге): Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес и Рим. Отметим, что городов Украины в списке не оказалось.

