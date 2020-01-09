"Нафтогаз" назвал новый контракт с "Газпромом" самым выгодным в истории Украины

Украина довольна условиями газового контракта с "Газпромом" и считает его самым выгодным за всю историю независимости страны. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украина" Юрий Витренко.

"Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые они ("Газпром" - прим. ТАСС) должны платить вне зависимости от того, используют они их или нет", - пояснил Витренко.



Он также добавил, что российская компания будет платить за резервированные мощности, а не за количество газа, фактические поступающее в ходе транзита в Европу. "Несмотря на то, что система не была полностью загружена и объемы были не очень значительные, "Газпром" будет платить за все объемы, которые были зарезервированы", - отметил Витренко.



Как заявил Витренко, Украина не проводит с российской стороной переговоры о прямых поставках газа. "Никаких новых договоренностей [о прямых поставках газа из России на Украину] или договорного процесса нет. Со стороны "Нафтогаза" разговора про прямые поставки нет", - отметил он.



При этом он добавил, что законодательно этот процесс не запрещен. "Но нет и законодательных ограничений, чтобы все пользователи системы пришли к оператору и забронировали мощности", - признал он.



По словам Витренко, газовый транзитный контракт между Украиной и Россией будет корректироваться в случае изменений в европейском законодательстве.



"В контракте есть условия о том, что в случае изменений в европейских правилах, контракт должен быть приведет к этим измененным европейским правилам. Таким образом мы обеспечили [позицию], в соответствие с которой и дальше этот контракт будет полностью соответствовать европейским правилам", - отметил Витренко.

