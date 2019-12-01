Академики или рейдеры? Как НААН Украины «окучивало» государственную землю

На днях вся страна благодаря сыщикам НАБУ узнала о деле расхищения земель Национальной аграрной академией Украины. Расследование громкого дела начали еще в марте журналисты передачи «Схемы», в одном из выпусков которой и был пролит свет на то, как должностные лица НААН раздают государственную землю себе и своим родственникам. А в начале декабря текущего года сообщение о подозрении было вручено Президенту НААН Ярославу Гадзало.



Так получилось, что у руля НААН, которой государство доверило народное золото – землю – стал настоящий коррупционный спрут. И теперь это уже доказано. Так, НАБУ приводит пример того, как 138 земельных участков под Киевом получили сами должностные лица НААН, сотрудники СБУ, столичные и местные чиновники.



Впрочем, об этой и других коррупционных историях в СМИ рассказали уже немало. Мы же коснемся попытки рейдерского захвата Госпредприятия Опытное хозяйство «Тучинское» Института сельского хозяйства Западного полесья, расположившегося на 2000 Га земли в одноименном селе Гощанского района Ровенской области.



С 2016 года руководит ГП «Тучинское» успешный хозяйственник Иван Зарудняк. Предприятие во время его правления успешно выращивало кукурузу, подсолнечник и прочих культуры. Прибыльность предприятия радовала не только чиновников сверху, но и полсотни человек работающего коллектива «Тучинского». Так бы и продолжалось еще многие годы, кабы не руководство НААН – в ГП вдруг решили поставить «своего» директора – фермера Виктора Козака.



Местные утверждают, что Козак сам владеет огромными земельными наделами – в его распоряжении более 7000 Га. Стал бы человек из добрых побуждений бросать свое собственное, чтобы пойти управлять государственным за зарплату? Думается, вопрос риторический. Тем не менее, Козак поступил именно так, да еще и заручившись полной поддержкой со стороны руководства НААН.



Оказывается, академия, которая провела конкурс на должность директора, вообще не имела на то права – данный «кастинг» должен был проводить Институт сельского хозяйства Западного полесья. Ничего удивительного в игнорированни закона «академиками» вы не найдете, если узнаете, что двое из членов конкурсной комиссии, «изучающие» миллионера Козака, были задержаны 4-го декабря за взятку в размере 1 000 000 долларов США. За эту сумму они обещали коммерсанту поставлять его продукцию на вверенные им предприятия. По непроверенным слухам, Виктору Козаку должность директора могла стоить «всего» 120 000 долларов США.



Согласно возможному плану рейдеров, после смены власти на госпредприятии, его земли могли приватизировать, и продать одному лицу в виде единого имущественного комплекса. Разумеется, во много раз дешевле реальной стоимости. И полсотни людей попросту потеряли бы рабочие места, земельные паи и веру в украинскую власть и высшую справедливость.

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И еще. Оказалось, что Виктор Козак, которого незаконно пытаются усадить в кресло директора ГН «Тучинское» - фигурант уголовных производств, открытых по факту уклонения от уплаты налогов. Действующий же директор госпредприятия за три года, согласно проведенному аудиту, не имел финансовых погрешностей – предприятие работало как часы.



Вступить в должность Виктор Козак пока так и не может – суд запретил ему это, пока в деле не будет поставлена точка.



А сколько еще таких госпредприятий, на которых НААН «делало кассу»?



Надеемся, ответ найдут правоохранители…

