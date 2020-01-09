В ближайшие дни местами небольшой дождь и мокрый снег

В ближайшие сутки, 10 января, погоду на Украине будет определять теплый и влажный воздух, атлантического происхождения. Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в западных и восточных областях, днем на Украине, кроме юга и востока, временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром в северных, центральных и южных областях туман. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью - от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на западе и крайнем юге страны до 8°.



В Киеве - ночью без существенных осадков, туман, днем небольшой дождь; температура ночью и днем 0-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 января самая высокая температура днем была 9,8° в 2007 году, самая низкая ночью -30,7° в 1940 году.



В субботу, 11 января, на Украине, кроме южной части, небольшой дождь и мокрый снег, днем на севере Левобережья умеренные осадки.



На дорогах, кроме южных областей, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в восточных областях около 0°.



В Киеве 11 января также ожидается небольшой дождь и мокрый снег.



Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

