Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения самолета МАУ

Иран официально пригласил представителей США и других стран участвовать в расследовании причин крушения пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, представляя в Тегеране результаты предварительного расследования катастрофы, сообщает "Европейская правда".



"Абедзаде заявил, что следственная группа, в соответствии со стандартами, изложенными в приложении 13 к Чикагской конвенции, предложила всем государствам, признанным бенефициарами по этому документу, предоставить своих представителей в процессе расследования катастрофы и назначить собственную команду специалистов", - говорится в сообщении.



Приложение, на которое ссылается Абедзаде, содержит обязательные требования к процедуре расследования авиационных катастроф и определяет, какие государства могут принимать участие в расследовании. В частности, речь идет о государстве, где произошла катастрофа, государстве, где зарегистрировано судно, государстве-операторе судна, а также государстве-разработчике и государстве-производителе судна.



По словам Абедзаде, Иран сразу после катастрофы направил сообщение об инциденте в Украину как страну, где зарегистрирован самолет, и США - как страну, где находится штаб-квартира Boeing. Также Иран проинформировал Швецию и Канаду, чьи граждане находились на борту, добавил он.



Глава управления также опроверг информацию об отказе Ирана передавать черные ящики с украинского самолета другим странам и заверил, что распространенные накануне новости о якобы отказе сотрудничать с США и компанией Boeing были ложными. Он отметил, что "в ответ на вопрос журналиста" он лишь "предоставил объяснения юридической процедуры расследования катастроф, в частности, что единственным источником расследования является (иранский) следственный комитет".



Напомним, под утро 8 января пассажирский лайнер Международных авиалиний Украины, следующий из Тегерана в Киев, потерпел крушение через несколько минут после взлета.

