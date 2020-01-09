В МВФ назвали три причины укрепления гривны

В МВФ объяснили укрепление гривны пересылкой средств от украинцев на заработках, рекордными урожаями и повышением спроса на национальные облигации. Об этом сообщил представитель Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгман в интервью "Эспрессо".



По его словам, главный фактор, который к этому привел, определить трудно. "Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за рубежом. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в тоже время цены украинского импорта - на тот же газ - уменьшились", - сообщил Люнгман.



Он отметил, что последние два года украинские аграрии собирают рекордный по объемам урожай зерновых, поступления от экспорта которого увеличивают предложение валюты в стране, уменьшая ее курс. "И так, правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги", - добавил представитель МВФ.



Он отметил, что укрепление гривны положительно влияет на потребителей, для которых дешевеют импортные товары. Вместе с тем, от этого страдают экспортеры, для которых падает выручка.

