Иран опроверг отказ передавать черные ящики украинского самолета МАУ

Тегеран заявил, что не отказывался от возможной передачи черных ящиков компании Boeing и что сообщения СМИ об этом не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает пресс-служба ведомства.



Абедзаде раскритиковал вчерашнюю информацию об отказе Ирана передавать черные ящики и сотрудничать с США и Boeing. Он также назвал эти данные ложными, а информацию в СМИ - ошибкой журналистов.



Ранее Абедзаде представил в Тегеране результаты предварительного расследования катастрофы. Иранская следственная группа предложила всем государствам, признанным бенефициарами Чикагской конвенции, предоставить своих представителей в процессе расследования катастрофы и назначить собственную команду специалистов.



Напомним,что самолет МАУ рейса Тегеран - Киев упал вскоре после взлета 8 января. Погибли все, кто были на борту - 176 человек.

