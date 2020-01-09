5% женщин в селах в течение года сталкивались с насилием в семье - ООН на Украине

5% женщин в селах в течение года сталкивались с насилием в семье, свидетельствуют данные комплексного исследования положения женщин, проживающих в сельской местности, которое проводила Программа развития ООН в Украине.



Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, согласно данным опроса Программы развития ООН в Украине, 5% женщин в селах сталкивались с насилием в семье в течение года. Кроме того, 36% женщин не участвуют в решении проблем своего села, 48% женщин в селах не имеют доступа к медицинским услугам в пешей доступности, а 26% женщин в селах хотели бы повысить образовательный уровень, однако не имеют возможности.

