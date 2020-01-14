Вышел трейлер второго сезона сериала «Половое воспитание»

В новом сезоне будет немало неловких моментов и смешных историй о взрослении и чувствах подростков.



Во втором сезоне главный герой — стеснительный подросток Отис (Эйса Баттерфилд) — вступает в свои первые настоящие отношения, а его эксцентричная мать, сексолог Джин Ф. Милберн (Джиллиан Андерсон) становится новым преподавателем в школе Отиса, где будет вести уроки полового воспитания.



Лучший друг Отиса Эрик (Шути Гатва) начинает новый роман, а бывший школьный задира Адам (Коннор Суинделлс) поступает в военную академию.



Кроме того, в трейлере появляется и Мэйв (Эмма Маккей), в которую долгое время был влюблен Отис. Судя по видео, их история также получит продолжение.





