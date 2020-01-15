Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана

Тимоти Шаламе сыграет музыканта Боба Дилана в новом фильме Джеймса Мэнголда, режиссера «Логана» и «Ford против Ferrari». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.



В основу фильма легла книга Элайджи Уолда «Переход Боба Дилана к электрозвучанию» (Dylan Goes Electric), которая рассказывает о переходе Дилана от фолка к року.



Сам Боб Дилан будет исполнительным продюсером картины. Сценарий пишет Джей Кокс («Молчание», «Банды Нью-Йорка»). Производством байопика займется компания Fox Searchlight.



Дата премьеры пока не называется, а Шаламе сейчас плотно занят в театре и кино. Так, в декабре с участием Шаламе вышел фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины», а в апреле в Лондоне состоится премьера театральной постановки «4000 миль». Кроме того, в 2020 году зрители увидят молодого актера во «Французском диспетчере» Уэса Андерсона и «Дюне» Дени Вильнева.



В соцсетях уже начали обсуждать выбор актера на роль Дилана и сравнивать фото актеров.





