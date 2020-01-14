Исследователи нашли идеальное сочетание, позволяющее снизить вес

Британские исследователи установили: если вы хотите быстро сжечь жировые отложения, используйте добавки, дающие чувство насыщение, и гуляйте каждый день, пишет The Daily Mail. Ученые протестировали инулин-пропионатный эфир, подавляющий аппетит, на группе женщин в течение четырех недель. Была и контрольная группа (принимала плацебо).



При этом диета не менялась. Все женщины имели умеренный уровень физической нагрузки (гуляли или занимались танцами). Оказалось, эфир значительно повышал скорость, с которой сжигался жир в состоянии покоя. В целом сжигалось благодаря добавке на 10 граммов больше жира. Если же добавлялась физическая активность, эффект сохранялся часами.



Специалисты объясняют положительный эффект эфира следующим: он заставляет мозг думать, что желудок полон. Это подавляет голод. А, как известно, обмен веществ в организме происходит быстрее, когда желудок полон.

