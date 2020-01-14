Наследственность определяет, какая у вас будет фигура

Специалисты продолжают спорить, насколько ожирение может быть обусловлено плохой наследственностью. Например, по мнению ученых из Университета Ювяскюля, передает ТАСС, наследственные факторы оказывают сильное влияние на то, насколько эффективно организм способен сжигать жир. Это доказывает исследование с участием 23 пар близнецов.



Ученых интересовал процесс сжигания жира в состоянии покоя и при физических нагрузках. Оказалось, у близнецов, которые в занимались спортом с разной степенью интенсивности, не было различий в сжигании жира в состоянии покоя и при нагрузках. То есть наследственные факторы явно преобладали над ситуативными, внешними.



В целом более активное сжигание жира во время тренировок наблюдалось у людей со сниженными показателями инсулина и глюкозы в крови. Вероятно, это следствие влияния генов, которые одновременно воздействуют и на уровень сахара в крови, и на расходование жировых отложений.

