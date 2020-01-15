Создана основа для первой вакцины против двух смертельных вирусов

Израильские ученые Научного института Вейцмана разработали молекулу, нейтрализующую смертельные вирусы, которые передаются от животных человеку. Как отмечает Xinhua, множество вирусов, называемых аренавирусами, живут в популяциях животных, и некоторые из них могут передаваться людям. Два вызывающих заболевание аренавируса, Джунин и Мачупо, циркулируют среди популяций грызунов преимущественно в Южной Америке, и могут инфицировать людей. Подобно лихорадке Эбола, эти вирусы провоцируют смертельные кровотечения и до сих пор не имеют особо эффективной терапии.



Новая молекула может нейтрализовать оба вируса, как и другие вирусы из этого семейства. Данные вирусы имеют белки, частично способные присоединяться к человеческим рецепторам. А вот с образованием связки с организмом грызунов проблем меньше. Исходя из этого, ученые предположили, что все рецепторы грызунов подойдут в качестве приманки для вирусов. Это позволяет оградить человеческие клетки от вторжения.



Специалисты удалили часть рецептора грызуна, к которому вирус обычно присоединяется. Структуру внедрили в антитела, сформировав молекулу Arenacept. Она прочно связывалась с вирусами Джунин и Мачупо, прежде чем присоединиться к человеческим рецепторам. Молекула Arenacept нетоксична и устойчива к высоким температурам, что актуально для применения в жарких странах.

