Украина должна вернуть МВФ 1,4 миллиарда долларов в 2020 году

Украина должна вернуть Международному валютному фонду около 1,4 миллиарда долларов в 2020 году. Об этом свидетельствует график выплат, опубликованный на сайте фонда.

Украина должна выплатить МВФ 999 648 млн специальных прав заимствования (SDR). По курсу НБУ на начало января это соответствует сумме около 1,38 миллиарда американских долларов.



При этом первый платеж в примерно 75 млн долларов запланирован уже на 1 февраля. Наибольшие же платежи эквивалентом в 409 млн долларов каждый должны быть осуществлены 13 марта и 11 сентября 2020 года.

