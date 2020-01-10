В Белом доме решение Палаты представителей ограничить Трампа по войне с Ираном назвали ошибочным

В Белом доме отреагировали на резолюцию Палаты представителей США, которая ограничивает военные полномочия президента США по Ирану. Данный документ назван "нелепым" и "абсолютно ошибочным".



"Эта резолюция Палаты представителей пытается подорвать способность вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его доверенных лиц, а также пытается ограничить полномочия президента в области защиты Америки и наших интересов в регионе в условиях непрекращающихся угроз", − говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.



По его словам, глава государства имеет право и обязанность защищать страну и граждан от терроризма. Поскольку резолюция не имеет силы закона, Гидли охарактеризовал ее как "политический ход".



"Решение президента нанести удар по Касему Сулеймани было правильным и санкционировано конституционными полномочиями как главнокомандующего и главы исполнительной ветви власти, а также разрешением на применение силы от 2020 года", − говорится в тексте заявления.



Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у членов Конгресса есть серьезные опасения по поводу решения администрации президента начать военные действия против Ирана и отсутствия у нее стратегии продвижения вперед.

