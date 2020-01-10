Опубликовано новое видео крушения самолета МАУ в Иране

Иранский корреспондент BBC Али Хашем опубликовал ролик, на котором показан момент крушения украинского самолета Boeing 737 под Тегераном. Видео он разместил в своем Twitter-аккаунте.



Как видно на записи, снятой из проезжающего мимо автомобиля, около 56 секунд перед крушением самолет летит в огне.



