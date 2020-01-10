Опубликовано новое видео крушения самолета МАУ в Иране
Иранский корреспондент BBC Али Хашем опубликовал ролик, на котором показан момент крушения украинского самолета Boeing 737 под Тегераном. Видео он разместил в своем Twitter-аккаунте.
Как видно на записи, снятой из проезжающего мимо автомобиля, около 56 секунд перед крушением самолет летит в огне.
New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 10, 2020
Источник: Strana.ua
13:14