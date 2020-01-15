Вышел новый трейлер «Хищных птиц»

Пока «Джокер» собирает важные кинонаграды и метит на «Оскар», Warner Bros. готовится выпустить очередной блокбастер — «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», который также обещает положительную критику и солидные кассовые сборы.



В новом трейлере Харли Квинн рассказывает, что после расставания с Джокером узнала, что в Готэме очень много желающих ее убить, и первый среди них — Черная Маска (Юэн Макгрегор). Она решает объединить силы с Охотницей, Черной Канарейкой, Кассандрой Кейн и Рене Монтойей, у каждой из которых свои счеты с Маской.



В новом трейлере к фильму мы узнаем больше о других супергероинях — в частности, нам впервые показывают суперспособность Черной Канарейки.





