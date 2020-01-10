В Беларуси умерший гость несколько дней просидел за праздничным столом

В Беларуси правоохранители обнаружили умершего человека за праздничным столом в деревне Черессы Миорского района. Об этом сообщает Спутник.



Как сообщается, мужчину начали искать, после того как накануне в милицию обратилась его жена, сообщив, что супруг пропал несколько дней назад.



Стражи порядка установили, что пропавшего последний раз видели в гостях у односельчанина-ремесленника, который недавно вернулся из России. У него дома и было обнаружено тело мужчины. Покойный сидел в кресле за столом, где в то время уже несколько дней продолжалось бурное застолье.



У него на голове был обнаружен след от удара, который, вероятно, и привел к смерти.



"Владелец дома признался, что нанес ему удар поленом во время ссоры. Из-за одетого на голову убитого капюшона, сельчанин не сразу обратил внимание на происшествие и продолжил пьянствовать. Позже, как признался мужчина в разговоре с милиционерами, у него были подозрения, что с гостем не все в порядке", - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.



В отношении подозреваемого 1966 года рождения следователями Миорского РОСК возбуждено уголовное дело.

