Появилось фото отдыхающего в Таиланде Вакарчука

Народный депутат Украины, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук проводит свои новогодние каникулы в Таиланде рядом с городом Пхукет.



Об этом сообщил телеграм-канал "Влада Українська", сопроводив текст фотографией политика.



"Ситуация воняет. Наш самолет разбросано под Тегераном, политики друг друга хуже - по лыжных курортах. А где в эти страшные дни находится лучший из лучших, лидер демократической оппозиции и совесть нации Славко Вакарчук? Лидер партии "Голос" загорает в Таиланде! Рядом с Пхукетом, если вы понимаете о чем я", - говорится в сообщении.



Также телеграм-канал анонсировал видео с Вакарчуком, когда количество подписчиков достигнет 10 тысяч. Сейчас их – около 2,3 тысяч.



