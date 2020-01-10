На выходных установится теплая погода

В ближайшие сутки на территорию Украины продолжит поступать теплый и влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр. В субботу 11 января в восточных и Сумской областях ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В западных, Одесской и Николаевской областях без существенных осадков. Ночью и утром во всех регионах, кроме западного, ожидается туман, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В западных областях возможны порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 3-8° мороза. Днем 1-6° тепла, в ых областях местами 7-9° тепла.



В Киеве в субботу ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория в Киеве, самая высокая температура 11 января была зафиксирована в 1991 году и составила 11,1° тепла, самая низкая ночью – 32,9° мороза в 1950 году.



В воскресенье 12 января на Украине без осадков, ночью в восточных областях возможен небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.



Температура будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза. В Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. В Закарпатье и Прикарпатье днем 2-7° тепла.



В Киеве в воскресенье без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью и днем – 0-2° тепла.

