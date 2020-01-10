Суд оставил подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко под стражей

Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение суд принял в пятницу, рассмотрев вторую апелляцию защиты на решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



"Апелляция оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.



Заявления о взятии Антоненко на поруки суд оставил без удовлетворения.



На заседании в пятницу была оглашена только резолютивная часть определения суда, полный текст будет обнародован 15 января



Присутствующие в зале сторонники Антоненко отреагировали на решение суда криками "ганьба" (рус. "позор").

