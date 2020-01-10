МИД РФ вернул Украине ноту протеста по посещению Путиным Крыма без рассмотрения

МИД РФ вернул Украине ноту протеста по посещению Путиным Крыма без рассмотрения

Министерство иностранных дел России вернуло украинской стороне ноту протеста по посещению президентом России Владимиром Путиным проходивших в Крыму учений Северного и Черноморского флотов РФ ввиду отсутствия оснований для протеста. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста. Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю", - сообщили в дипведомстве.