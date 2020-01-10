МИД РФ вернул Украине ноту протеста по посещению Путиным Крыма без рассмотрения

Министерство иностранных дел России вернуло украинской стороне ноту протеста по посещению президентом России Владимиром Путиным проходивших в Крыму учений Северного и Черноморского флотов РФ ввиду отсутствия оснований для протеста. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.



"Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста. Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю", - сообщили в дипведомстве.

