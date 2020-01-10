Особенности и виды пластической хирургии

Сегодня пластическая хирургия пользуется спросом, так как данная области медицина достигла большого результата в своем развитии. Опытные и квалифицированные доктора внедряют современные методики, используют оборудование нового образца, что позволяет достичь отличных результатов. Если вы в поисках квалифицированного пластического хирурга, то отзывы о Максиме Иванчуке помогут определиться с доктором.

Особенности пластической хирургии

Пластическая хирургия помогает устранить не только врожденные недостатки, но и те, которые получены в результате различных несчастных случаев, к примеру, аварий.

Благодаря вмешательству профессионального доктора можно изменить пропорции ягодиц, груди, бедер, кардинально изменить внешность, поменять форму носа, овал лица. Задача хирурга – внести те изменения, которые помогут пациенту получить желаемый результат. Для этого используются проверенные методики и современно оборудование.

Каждая операция носит индивидуальный характер, предварительно пациент проходит целый комплекс обследований. Особенность современной пластической хирургии в том, что необязательно иметь большой заработок, чтобы сделать операцию, сегодня эта процедура доступна многим гражданам благодаря уровню развития данного медицинского направления.

Типы операций

Пластическая операция может быть эстетической – самый востребованный вид, пользуется популярностью не только среди женщин, но и мужчин, подразумевает подтяжку кожи, омолаживание кожного покрова. Реконструктивная пластическая операция имеет медицинские показатели, проводится для устранения врожденных или приобретенных дефектов, например, после аварии, врожденное искривление носовой перегородки, затрудняющей дыхание.

Имиджевая пластическая операция поможет достичь желаемых пропорций тела и идеальной внешности, например, часто клиенты обращаются к специалисту с просьбой изменить форму носа, губ, разреза глаз, формы подбородка.

Преимущества

Пластическая хирургия – это та область медицины, которая имеет множество преимуществ:

получение желаемых пропорций и устранение недостатков/дефектов;



избавление от осложнений после оперативного вмешательства;



сохранение естественной мимики лица.

Пластическая хирургия – это способ сохранить молодость и красоту. Доверившись квалифицированному специалисту, вы всегда будете выглядеть привлекательно и чувствовать себя уверенно.