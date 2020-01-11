Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского Boeing

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал довести до конца расследование катастрофы украинского самолета под Тегераном и привлечь виновных к ответственности. Соответствующее заявление он сделал в субботу после того, как ВС Ирана сообщили о том, что самолет был сбит по ошибке.



"Мы должны завершить расследование, чтобы узнать все причины катастрофы и привлечь к ответственности виновных в этой непростительной ошибке", - цитирует президента его пресс-служба. По его словам, "необходимо принять меры для устранения слабых сторон системы противовоздушной обороны Ирана, чтобы подобная трагедия не повторилась вновь".



Роухани добавил, что "Иран глубоко сожалеет по поводу этой катастрофической ошибкой". "Я выражаю глубочайшее сочувствие семьям погибших", - сказал он. Об этом же Роухани написал в Twitter.



В субботу утром агентство ISNA распространило заявление генерального штаба ВС Ирана, в котором отмечается, что самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". Согласно заявлению, лайнер оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), кроме того, по форме и высоте полета он "напоминал вражеский объект".



