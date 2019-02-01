Учеба в Польше: общие правила поступления и обучения

Перед родителями старшеклассников часто стоит дилемма – Украина или Польша? Речь идет о получении высшего образования ребенком. Пока одни патриотично рассматривают только украинские вузы, другие мечтают учиться в Польше . В этой статье мы расскажем все, что нужно знать о поступлении в польский университет, языковых курсах и стипендиях.

Что нужно для поступления

Поляки учатся в государственных университетах бесплатно, за частные вузы приходится платить. Украинцы также могут получить бесплатное образование, но для этого нужна карта поляка или вид на жительство. Еще один вариант – стипендия, о ней мы поговорим чуть позже.

Вступительных экзаменов в польских вузах нет. Для поступления нужен аттестат или диплом бакалавра, учитывается средний проходной балл. Абитуриент также должен знать польский на начальном уровне.

Как поступить в ВУЗ без знания польского языка

Уровень владения языком подтверждается сертификатом о прохождении курсов или свидетельством, выданным Государственной комиссией по сертификации знания польского языка, как иностранного.

Однако украинцев без его знания могут допустить к обучению на англоязычной программе. Например, в Краковском Экономическом Университете, Академии им. Леона Козминского или Университете ВСБ в г. Хожув. Для этого нужен документ, подтверждающий владение английским на уровне не ниже В2. Подойдут сертификаты IELTS (мин.6.0), CPE, CAE, TOEFL.

Виды образовательных программ в Польше

Программы отличаются условиями поступления, продолжительностью учебы и учеными степенями.

Бакалавриат – профессиональное обучение, которое готовит к работе по специальности. Студент получает диплом бакалавра или инженера. Длительность программы – 6-7 семестров. Магистратура с получением степени магистра. Учеба продолжается 3-4 семестра. Магистратура в Польше для украинца доступна и после получения украинского диплома бакалавра. Подробнее читайте на сайте Университета ВСБ wsb.pl. Единое 5-летнее образование на магистерскую степень длится от 9 до 12 семестров. Для поступления нужен аттестат о среднем образовании, выданный в Польше или за рубежом. Степень магистра можно получить по специальностям фармацевтика, право, психология, медицина.





Стипендии для иностранных студентов

Стипендия – реальная возможность получить образование бесплатно. Украинцы имеют право подавать заявки на стипендии, выплачиваемые из государственного бюджета Польши. Но только если они поступают на равных условиях с поляками. Существуют такие виды стипендий:

социальная

по инвалидности

за достижения в учебе

за выдающиеся достижения в спорте

гранты и другие.

Правительственные стипендии

Польское правительство дает стипендии студентам из других стран на основании двусторонних международных соглашений. Стипендиаты освобождаются от платы за обучение. Количество мест ограничено. Чтобы получить такую возможность, нужно обратиться в посольство или консульство Польши в Украине.