Учеба в Польше: общие правила поступления и обучения
Перед родителями старшеклассников часто стоит дилемма – Украина или Польша? Речь идет о получении высшего образования ребенком. Пока одни патриотично рассматривают только украинские вузы, другие мечтают учиться в Польше. В этой статье мы расскажем все, что нужно знать о поступлении в польский университет, языковых курсах и стипендиях.
Что нужно для поступления
Поляки учатся в государственных университетах бесплатно, за частные вузы приходится платить. Украинцы также могут получить бесплатное образование, но для этого нужна карта поляка или вид на жительство. Еще один вариант – стипендия, о ней мы поговорим чуть позже.
Вступительных экзаменов в польских вузах нет. Для поступления нужен аттестат или диплом бакалавра, учитывается средний проходной балл. Абитуриент также должен знать польский на начальном уровне.
Как поступить в ВУЗ без знания польского языка
Уровень владения языком подтверждается сертификатом о прохождении курсов или свидетельством, выданным Государственной комиссией по сертификации знания польского языка, как иностранного.
Однако украинцев без его знания могут допустить к обучению на англоязычной программе. Например, в Краковском Экономическом Университете, Академии им. Леона Козминского или Университете ВСБ в г. Хожув. Для этого нужен документ, подтверждающий владение английским на уровне не ниже В2. Подойдут сертификаты IELTS (мин.6.0), CPE, CAE, TOEFL.
Виды образовательных программ в Польше
Программы отличаются условиями поступления, продолжительностью учебы и учеными степенями.
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Бакалавриат – профессиональное обучение, которое готовит к работе по специальности. Студент получает диплом бакалавра или инженера. Длительность программы – 6-7 семестров.
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Магистратура с получением степени магистра. Учеба продолжается 3-4 семестра. Магистратура в Польше для украинца доступна и после получения украинского диплома бакалавра. Подробнее читайте на сайте Университета ВСБ wsb.pl.
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Единое 5-летнее образование на магистерскую степень длится от 9 до 12 семестров. Для поступления нужен аттестат о среднем образовании, выданный в Польше или за рубежом. Степень магистра можно получить по специальностям фармацевтика, право, психология, медицина.
Стипендии для иностранных студентов
Стипендия – реальная возможность получить образование бесплатно. Украинцы имеют право подавать заявки на стипендии, выплачиваемые из государственного бюджета Польши. Но только если они поступают на равных условиях с поляками. Существуют такие виды стипендий:
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социальная
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по инвалидности
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за достижения в учебе
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за выдающиеся достижения в спорте
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гранты и другие.
Правительственные стипендии
Польское правительство дает стипендии студентам из других стран на основании двусторонних международных соглашений. Стипендиаты освобождаются от платы за обучение. Количество мест ограничено. Чтобы получить такую возможность, нужно обратиться в посольство или консульство Польши в Украине.
Стипендия выплачивается принимающим университетом. Некоторые вузы в Польше создали свои стипендиальные программы для иностранцев. С их условиями можно ознакомиться на сайте выбранного вуза.