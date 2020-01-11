В ближайшие сутки в Киеве будет без осадков

В ближайшие сутки, 12 января, над территорией Украины продолжит господствовать теплая воздушная масса, хотя дневная температура немного снизится, а осадки почти везде прекратятся. На Украине будет без осадков, только ночью и утром в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях и в Карпатах небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. Днем в западных областях и на юге Одесской области 1-6° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 января самая высокая температура днем была 9,2° в 2005 году, самая низкая ночью -26,9° в 1950 году.



В понедельник, 13 января, на территории страны также без осадков.



Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Тепература ночью 0-2° мороза , днем 3-5° тепла.

