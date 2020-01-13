Самые шокирующие сексуальные традиции в истории

Общество определяет сексуальное поведение и тенденции как «нормальные» или «отклоняющиеся», основываясь на культурных традициях, меняющихся с течением времени. Хорошим доказательством тому могут служить сексуальные нравы Древнего Рима и Египта, ведь многие из них сегодня кажутся нам шокирующими и неприемлемыми.

Шокирующий Египет



Фараоны разрешали браки между родными братьями и сестрами, а в некоторых случаях даже между отцом и дочерью для сохранения чистоты родословной. Правителям был разрешен инцест, а обрезание — практика, которую впоследствии переняли евреи, носило ритуальный характер и происходило во время церемонии инициации мальчиков подросткого возраста. Египтяне относились к сексу скорее прагматично, а не эмоционально. Возможно, именно поэтому насильников, то есть тех, кто подобно животным не мог сдерживать низменные страсти, ждало такое суровое наказание, как кастрация.



Считается, что проводились религиозные церемонии, связанные с ритуалами плодородия, которые сопровождались актами группового секса. Удивленный этим древнегреческий историк V века Геродот подробно описал одну из оргий, проводимых во имя богини Сехмет в городе Бубастис: «На каждой барке было много женщин и мужчин, плыли они по реке Нил. Мужчины играли на флейтах, женщины — на кимвалах и бубнах. Остальные же пели и хлопали в ладоши. Много пили и вступали в сексуальные связи. Так они вели себя, пока плыли по реке. Прибыв в город, мужчины сходили на берег, а женщины продолжали петь и вторить местным жительницам».



Говорят, что были проститутки, которые занимались исключительно фелляцией. Они выделялись благодаря ярко-красному цвету губ. Это занятие было широко распространено среди египтян, в отличие от консервативных римлян, которые считали оральный секс грязным.



Каждый год фараон возглавлял церемонию в честь бога Атума, во время которой он направлялся к берегу реки Нила и совершал акт мастурбации, уделяя внимание тому, чтобы сперма попала в реку, а не на землю. Затем то же самое проделывали и остальные участники ритуала. Таким образом они инсценировали то, что сделал Атум. Согласно мифу он возник из хаоса, занялся мастурбацией, и из его семени родились боги, которые помогли ему создать Вселенную и властвовать на ней.



Кроме того, в папирусе Эберса существуют доказательства того, что некрофилию строго не осуждали, в отличие от всех цивилизаций, существовавших на протяжении веков. Согласно этому сочинению во время правления Аменхотепа I было обнаружено, что мастера бальзамирования совершали подобные действия, и ни один из них не был наказан за проявление подобной парафилии. Это не означает, что в обществе некрофилию считали приемлемой, так, например, родственники умерших женщин нанимали охранников, чтобы они следили за телами.



Гомосексуализм в Древней Греции



Что происходило в Древней Греции? Исходя из общих сведений существует достаточно размытое представление о реальной жизни и традициях, которые позднее перенял Древний Рим.



Греки занимались мужеложством для того, чтобы ввести подростков в период полового созревания во взрослую жизнь. Наставник занимался военным, академическим и сексуальным воспитанием подростка, который по закону и в обществе не считался мужчиной до тех пор, пока не достиг возраста вступления в брак.



В Афинах, где приговорили Сократа к смертной казни «за развращение молодежи», мужеложство было в основном распространено в кругу аристократии.



Напротив, в Спарте считали мужеложство формой военной подготовки и даже предполагали, что отношения ученика и учителя были целомудренными, несмотря на эротический подтекст. Однако если и существовало войско, в котором подобная практика получила наибольшее распространение, то оно находилось в Фивах. Священный отряд из Фив был элитным воинским формированием Древней Греции, которое состояло из 150 гомосексуальных пар.



Несмотря на то, что мужеложство считалось обыденным в кругу аристократии, что не зря часто высмеивали простолюдины, гомосексуальные отношения между взрослыми мужчинами нередко становились причиной гомофобии.



Секс в Древнем Риме



Гомосексуализм в Древнем Риме, который считался уголовным преступлением исключительно в армии со II века до н.э., осуждали во всех сферах общества, так как считали, что, в частности, мужеложство стало одной из причин упадка Древней Греции.



Кроме того, в Древнем Риме первоочередное значение играло разграничение тех, кто занимает активную позицию, и тех, кто играет пассивную роль, как в сексуальном, так и в социальном плане. Например, противники Юлия Цезаря, дабы подорвать его авторитет, всегда использовали слухи о том, что у него была гомосексуальная связь с царем Вифинии Никомедом IV во время дипломатической поездки. Обвинение было серьезным не потому, что речь шла о гомосексуальных отношениях, которые были допустимы в определенных обстоятельствах, а потому, что древнеримский диктатор предположительно играл в них пассивную роль. Юлий Цезарь, который всегда отвергал подобные заявления, на самом деле был известным любителем женщин и испытывал слабость к женам сенаторов и видных политиков.



Римляне устраивали Луперкалии — праздник разврата, на котором юноши и девушки впервые вступали в сексуальные отношения. В Древнем Риме к проституции относились как к неизбежному злу. Даже такие авторы, как Катон Старший (234 — 149 до н.э.) признавали за проституцией несомненную пользу, позволявшую молодежи предаваться самым низменным устремлениям, «не приставая к чужим женам». Вместе с тем, наряду с такой точкой зрения, как объясняет историк Люсия Авиаль в книге «Краткая история повседневной жизни в Римской империи», римляне считали людей, предлагающих свое тело за деньги, самыми презираемыми в обществе.



Секс в романскую эпоху



В книге «Искусство и сексуальность в романскую эпоху» собраны исследования и изучения семи известных ученых о значении древнеримских образов с явным сексуальным подтекстом, которые можно встретить на капителях, кронштейнах, карнизах и купелях.



На основе их можно сделать вывод, что в те времена аборт и детоубийство не считались «сексуальными грехами», а приравнивались к «убийствам», за которые выносили смертные приговоры, впоследствии смягченные до отлучения от церкви или наложением епитимьи.



Священники использовали так называемую епитимью, чтобы не злоупотреблять «зельями», помогающими «исполнять обет целомудрия». Кроме того, они наблюдали за недопущением такого поведения, как супружеская неверность, инцест, прелюбодеяние, скотоложство, мастурбация или лесбийские связи, которые осуждались, однако, как правило, «с меньшей строгостью, чем гомосексуализм».



В те времена медицину использовали для того, чтобы смягчить проблемы, которые могли повлиять на здоровье церковнослужителей мужчин и женщин из-за соблюдения целомудрия. Врачи предлагали различные способы и средства лечения в зависимости от пола пациента, некоторые из которых сегодня могут показаться необычными. Например, священникам было запрещено заниматься мастурбацией, хотя она была разрешена для монахинь при условии, что они будут делать это всегда одной и той же рукой или так называемым утешителем, изготовленным в соответствии с определенными правилами.



Образ женщины всегда был символом роскоши, и, начиная с конца XI века, превратился в синоним соблазнения, секса или греха. «Чтобы донести эту идею до зрителя, в частности, был создан впечатляющий по форме выражения, убедительный художественный образ наказания за плотские грехи — женщина со змеями», — отмечает Педро Луис Уэрта, историк и редактор книги «Искусство и сексуальность в романскую эпоху».



Источник: ABC.es



