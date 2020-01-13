Персидский гамбит-2. Искупление грехов

Ну, все. Иран уравнялся с Украиной. Только быстрее признал это. Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем 4 октября 2001 года была аналогией гибели самолета МАУ в районе Тегерана утром 8 января 2020-го. У нас был вариант «учения идут» (как в известной песне), иранцы пытались доказать неисправность самолета, хотя знали о своей ошибке изначально. Их сильно пугала история о трагедии в небе над Локерби и версия, что Ливию обвинили несправедливо. Но в конце концов пришлось признать очевидное.



Если вы не понимаете, о чем я говорю, то напоминаю: авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив – Новосибирск, но через 1 час и 45 минут после взлёта рухнул в Чёрное море. Все находившиеся на его борту 78 человек (66 пассажиров и 12 членов экипажа) погибли.



Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолёт был непреднамеренно сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитно-ракетной бригадой ПВО Украины в ходе проводившихся на территории испытательного полигона ЧФ РФ (Крымский полуостров) российско-украинских военных учений.



Министр обороны Александр Кузьмук и главком ПВО Украины Владимир Ткачёв принесли извинения за случившееся. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Украины за инцидент: во время расследования были уволены Кузьмук, три генерала (в том числе командующий войсками ПВО Украины генерал-полковник Владимир Ткачёв) и ряд старших офицеров Вооружённых сил Украины.



Украина в 2003 году подписала с Россией и Израилем межправительственные соглашения о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе без юридического признания вины. В соответствии с этими соглашениями Украина выплатила по 200 тыс. за каждого погибшего – $7,8 млн. России и $7,5 млн. Израилю.



Поскольку Иран 11 января официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет МАУ 8 января, секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям 176 погибших человек и возместит стоимость самолета. Иран как бы не отказывается платить, но не уточняет, на какую сумму согласен раскошелиться. Видимо, тут нас ожидает «восточный торг».



Наибольший ущерб в городке произошел из-за крыльев, содержащих 20 000 галлонов авиационного топлива, которые взорвались при ударе о землю и образовали кратер, размерами 10 на 30 метров и глубиной 10 метров. Также были полностью уничтожены два больших дома вместе с их жителями

Наша трагедия – шанс для правительства Ирана обуздать радикальных шиитов из КСИР, восстановить контакты с официальным правительством Ирака и прекратить противостояние с суннитской властью в Саудовской Аравии. Причем тут мы? Просто попали в нехорошее время в такое же нехорошее место. И стали жертвой трагической «ошибочки»