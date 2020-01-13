Персидский гамбит-2. Искупление грехов
Ну, все. Иран уравнялся с Украиной. Только быстрее признал это. Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем 4 октября 2001 года была аналогией гибели самолета МАУ в районе Тегерана утром 8 января 2020-го. У нас был вариант «учения идут» (как в известной песне), иранцы пытались доказать неисправность самолета, хотя знали о своей ошибке изначально. Их сильно пугала история о трагедии в небе над Локерби и версия, что Ливию обвинили несправедливо. Но в конце концов пришлось признать очевидное.
Если вы не понимаете, о чем я говорю, то напоминаю: авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив – Новосибирск, но через 1 час и 45 минут после взлёта рухнул в Чёрное море. Все находившиеся на его борту 78 человек (66 пассажиров и 12 членов экипажа) погибли.
Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолёт был непреднамеренно сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитно-ракетной бригадой ПВО Украины в ходе проводившихся на территории испытательного полигона ЧФ РФ (Крымский полуостров) российско-украинских военных учений.
Министр обороны Александр Кузьмук и главком ПВО Украины Владимир Ткачёв принесли извинения за случившееся. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Украины за инцидент: во время расследования были уволены Кузьмук, три генерала (в том числе командующий войсками ПВО Украины генерал-полковник Владимир Ткачёв) и ряд старших офицеров Вооружённых сил Украины.
Украина в 2003 году подписала с Россией и Израилем межправительственные соглашения о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе без юридического признания вины. В соответствии с этими соглашениями Украина выплатила по 200 тыс. за каждого погибшего – $7,8 млн. России и $7,5 млн. Израилю.
Поскольку Иран 11 января официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет МАУ 8 января, секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям 176 погибших человек и возместит стоимость самолета. Иран как бы не отказывается платить, но не уточняет, на какую сумму согласен раскошелиться. Видимо, тут нас ожидает «восточный торг».
Наибольший ущерб в городке произошел из-за крыльев, содержащих 20 000 галлонов авиационного топлива, которые взорвались при ударе о землю и образовали кратер, размерами 10 на 30 метров и глубиной 10 метров. Также были полностью уничтожены два больших дома вместе с их жителями
Впрочем, для Ирана произошедшее стало невольным косвенным доказательством теории о их причастности к катастрофе 21 декабря 1988 года в небе над Локерби, за которую, можно сказать, был «казнен» Муаммар Каддаафи. Через семь лет после его смерти появилась информация, что взорванный спустя 37 минут после взлета Boeing 747, летевший из Лондона в Нью-Йорк (рухнул на жилые дома) был жертвой не ливийцев, а иранцев.
И 270 трупов: 243 пассажира, 16 членов экипажа и 11 жителей Шотландии на земле были убиты палестинскими боевиками по заказу Ирана, а вовсе не ливийскими спецслужбами. В день 30-летия трагедии, 21 декабря 2018 года, британское издание Daily Mirror опубликовало слова одного из свидетелей по делу о гибели Boeing 747 иорданца Марвана Хрисата, который якобы признался своей семье, что самолет взорвали не ливийцы. Эту же версию, ссылаясь на отчет ЦРУ, приводила еще 11 мая 1989 года американская газета Washington Post.
В появившейся 29 сентября 2018 года статье в Daily Mail было сказано, что теракт над Локерби был организован вовсе не Ливией, а главный подозреваемый до сих пор на свободе и живет в Вашингтоне.
Автор статьи Douglas Boyd утверждает, что все случилось за несколько дней до Рождества. Рейс «Пан Ам» №103 находился на крейсерской высоте, его пассажиры были в основном студентами, отправившимися домой в Америку. «Самолет-бомба» вылетел из Хитроу ровно по расписанию, в 6:25 вечера. На 38-й минуте полета стюарды начали разносить напитки.
Буквально сразу после этого авиадиспетчер аэропорта «Прествик» в Глазго крайне удивился: самолет исчез с радаров. Тела, багаж и мусор посыпались в пустоту в шести милях от границ Шотландии. Прошло еще две минуты, прежде чем они упали в Локерби.
Наибольший ущерб в городке произошел из-за крыльев, содержащих 20 000 галлонов авиационного топлива, которые взорвались при ударе о землю и образовали кратер, размерами 10 на 30 метров и глубиной 10 метров. Также были полностью уничтожены два больших дома вместе с их жителями.
Заметьте, какое совпадение: тот рейс, как и наш, был заполнен в основном студентами. США изначально заявили, что заказал террористическую атаку бывший министр внутренних дел Ирана Али Акбар Мохтасамипур. Но в итоге перевели стрелки на Ливию.
Спустя одиннадцать лет после теракта был приговорен к пожизненному заключению Абдельбазет аль-Меграхи – 47-летний сотрудник службы безопасности Ливийских Авиалиний. В основе обвинения лежали свидетельства мальтийского лавочника, который утверждал, что продал одежду, похожую на ту, которая находилась в чемодане с бомбой.
В сентябре 1989 года доказательства иранской вины казались настолько убедительными, что US Defense Intelligence Agency опубликовало публичное заявление, в котором говорилось: «Взрыв самолета «Пан Ам» был задуман, утвержден и профинансирован Али-Акбаром Мохтасамипуром – бывшим министром внутренних дел Ирана. Исполнение операции было возложено на Ахмеда Джибриля, лидера PFLP-GC».
Потом политическая ситуация изменилась, и в июне 1991 года у ЦРУ появилась «догадка» о том, что подозрения в отношении Ирана являлись неверными. Появилась новая версия о каких-то двух ливийцах, перевозивших 20 фунтов взрывчатых веществ и электронные детонаторы подобных тем, фрагменты которых пришли из Локерби.
Наша трагедия – шанс для правительства Ирана обуздать радикальных шиитов из КСИР, восстановить контакты с официальным правительством Ирака и прекратить противостояние с суннитской властью в Саудовской Аравии. Причем тут мы? Просто попали в нехорошее время в такое же нехорошее место. И стали жертвой трагической «ошибочки»
Никто не понимал суть игры. Как не понимают ее и сейчас. На самом деле при всех неприятных последствиях для Ирана и заявлении США о дальнейшей усилении изоляции Тегерана в мире не забыта катастрофа Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области 17 июля 2014 года – в районе вооружённого противостояния между правительственными силами Украины и формированиями непризнанных ДНР и ЛНР. Тогда погибли в полтора раза больше пассажиров: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Кто-то скажет, что нельзя сравнивать эти две катастрофы? Почему? И там, и там была ситуация военных действий. Иран признал, что его оператор ракетного комплекса сбил гражданский самолет по ошибке, приняв его за американскую ракету. В случае с Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был пуск «Бука», который не собирался сбивать малайзийский авиалайнер, а, как гласит одна из версий, целился в украинский истребитель. Просто ракета выбрала цель «пожирнее».
Опять-таки мы этого не говорим. Но для России и Украины трагедия с Boeing 777 стала поводом для зачистки всякого рода «махновщины» и садистов, которые подались на войну. С российской стороны всякие «бэтмены», с украинской «торнадовцы». Но в целом на ослабление неконтролируемой АТОшной анархии это повлияло слабо. Понадобилось немало времени, чтобы обуздать «военные перекосы».
Иранцы такого временного лага не имеют: над ними нависает Вашингтон. Но с другой стороны мы давали раскладку насчет сложных противоречий внутри арабского мира на тему шиитов (иранцы) и суннитов. Исходя из нее, президент Ирана Хасан Роухани, назвавший трагедию «непростительной ошибкой», может вздохнуть с некоторым облегчением.
Радикальные войска КСИР, окрыленные перспективой мести после убийства своего командующего Касема Сулеймани и пустой атаки против США с применением баллистических ракет, теперь испытывают крайнюю неловкость. С украинским самолетом «невдобно вийшло». Поэтому надо сидеть тихо и конфузиться, а не вытирать ноги о демократически избранного, условно либерального президента Ирана.
Наша трагедия – шанс для правительства Ирана обуздать радикальных шиитов из КСИР, восстановить контакты с официальным правительством Ирака и прекратить противостояние с суннитской властью в Саудовской Аравии. Причем тут мы? Просто попали в нехорошее время в такое же нехорошее место. И стали жертвой трагической «ошибочки».