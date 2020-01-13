Nissan готовится к разрыву альянса с Renault – СМИ

Топ-менеджеры японского автоконцерна Nissan Motor Co активизировали подготовку секретного плана выхода из альянса с французским автопроизводителем Renault после того, как бывший глава обеих компаний Карлос Гон бежал из Японии в Ливан. Об этом накануне сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.



Утверждается, что план Nissan предусматривает полный отказ от сотрудничества с Renault и в разработке автомобилей, и в их производстве.



Издание отмечает, что 20-летнее партнерство Nissan и Renault уже было "токсичным", а ситуация с Гоном только подстегнула японскую сторону действовать быстрее.



По словам источников, многие топ-менеджеры Nissan считают, что альянс с Renault тормозит развитие японского автоконцерна.



Распад альянса, вероятно, вынудит обе компании искать новых партнеров в автомобильной отрасли, притом что другие представители этого сектора стремятся объединить усилия в условиях роста расходов на разработку электромобилей, указывает газета. Так, в прошлом году PSA Group и Fiat Chrysler подписали соглашение о слиянии, Volkswagen и Ford договорились о создании альянса.



Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре прошлого года Карлос Гон был арестован в Японии. По данным следствия, он должным образом не задекларировал более 80 млн долларов своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год.



Также топ-менеджеру были предъявлены другие обвинения.



В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест. Ему было запрещено покидать токийскую квартиру и встречаться даже с женой без соответствующего разрешения.



Процесс над 65-летним Гоном должен был начаться весной 2020 года.

