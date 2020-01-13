На борту самолета Thai Airways скончались два пассажира

Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия и последующей смерти двух пассажиров. Об этом сообщает издание Colombo Page в понедельник, 13 января.



Отмечается, что самолет, который летел из саудовского города Джидда в индонезийский аэропорт Сурабая, приземлился в Бандаранаике в 02:45 ночи понедельника.



К этому моменту двое граждан Индонезии – женщина и мужчина – уже были мертвы. Другие подробности инцидента не сообщаются.

