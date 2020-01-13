Проблемы Boeing повлияют на ВВП – минфин США

Проблемы американского концерна Boeing отнимут 0,5% от темпов роста ВВП США в 2020 году. Об этом сказал министр финансов США Стивен Мнучин, сообщил телеканал Fox News в воскресенье, 12 января.



"Нет сомнений, что ситуация с Boeing замедлит экономический подъем. Boeing – один из крупнейших американских экспортеров, и проблемы с приостановкой полетов самолетов 737 Mах может отнять 0,5 процентного пункта от темпов роста ВВП в текущем году", – заявил Мнучин.



Глава минфина ожидает, что экономика США вырастет на 2,5-3% в 2020 году, однако "темпы подъема могут, скорее, быть ближе к 2,5% с учетом корректировки показателей Boeing".



"Без этой проблемы рост составил бы 3%. Очевидно, что соглашение США о свободной торговле с Мексикой и Канадой (USMCA), а также торговое соглашение с Китаем внесут крупный вклад в рост ВВП", – добавил Мнучин.



Напомним, в декабре Boeing временно прекратил производство самолетов 737 Max, поскольку их возвращение к полетам оказалось под вопросом. В ангарах уже скопились около 400 самолетов, которые нельзя передать заказчикам до тех пор, пока не будет получено разрешение на возобновление их эксплуатации.



Как известно, с марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 Max, после двух катастроф этих самолетов в Индонезии и Эфиопии.

