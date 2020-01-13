Рада в пятницу хочет заслушать Пристайко

Главы фракций и групп решили пригласить на традиционный час вопросов к правительству в пятницу, 17 января, министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.



"Если министр будет на территории государства, то тогда министра иностранных дел (Вадима Пристайко – ИФ), а если не будет – тогда давайте заслушаем министра развития громад и территорий (Алену Бабак - ИФ), - сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

