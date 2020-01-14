В ближайшие дни в Украине будет преимущественно сухо

На территории Украины в ближайшие сутки, 14 января, теплую, как для января, и преимущественно сухую погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. Как сообщает Укргидрометцентр, будет без осадков, лишь в Черниговской, Сумской и Харьковской областях днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром в южных областях и на Закарпатье местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в Карпатах порывы 15-20 м / с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза , в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11 ° мороза; днем 1-6 ° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 января самая высокая температура днем была 9,5° в 2015 году, самая низкая ночью -24,3° в 1896 году.



В среду, 15 января, в Украине также без осадков. Ночью и утром кое-где туман.



Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в западных областях до 9° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с . Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

