НБУ с начала года купил на межбанке почти $200 миллионов

Национальный банк Украины с начала января 2020 года приобрел на межбанковском валютном рынке $198 млн.



Об этом сообщается на сайте НБУ.



Отмечается, что с 2 по 3 января 2020 года Нацбанк купил $50 млн. С 8 по 11 января регулятор приобрел $148 млн, однако и продал валюты на $30 млн.



Как сообщал Укринформ, чистая покупка валюты Национальным банком Украины в 2019 году составляла $7,9 млрд. Это самый высокий показатель за последние 14 лет и второй вообще в истории независимой Украины.



Согласно результатам валютных интервенций НБУ в 2019 году, покупка валюты Национальным банком составила $8462,6 млн, а продажа - $529,225 млн.



