«Полезная программа»: как правильно выбрать лимоны?

Во вторник, 14 января, в 10:00 на «Интере» смотрите новый выпуск «Полезной программы» – о лимонах. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как выбирать эти плоды, чем отличаются разные сорта и как лучше применять лимоны в кулинарии, быту и косметологии.

Яркие желтые фрукты с давних времен известны своими уникальными лечебными свойствами. Лимоны богаты на витамин C, который является антиоксидантом и усиливает защитные механизмы иммунной системы человека. Также лимоны благотворно влияют на обмен веществ и способствуют улучшению пищеварения. Чашка чая с этим цитрусом прекрасно согревает, помогает организму взбодриться, улучшает самочувствие и повышает сопротивляемость к инфекциям. Какими еще свойствами обладают лимоны? В каких случаях эти цитрусовые могут вызвать аллергию? И как выбрать спелые и качественные плоды?

«При выборе лимона обращайте внимание на текстуру его кожуры: она должна быть без повреждений, а сам фрукт – упругим и иметь характерный цитрусовый запах, – советует эксперт «Полезной программы», цитрусовод Татьяна Кузьмук. – Лучше сразу отказаться от покупки, если вы заметили лимон с признаками гниения: темно-зелеными или коричневыми пятнышками. Также лучше не покупать фрукты, имеющие липкую, слишком блестящую кожицу».

Влияют ли толщина и цвет кожуры на вкусовые качества лимона? Имеет ли его цедра особые полезные свойства? Кому противопоказаны эти цитрусовые? Чем лимон отличается от лайма? Как приготовить лимонный щербет? И может ли лимон заменить моющее средство? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: цитрусовод Татьяна Кузьмук, шеф-повар Артем Радучич, диетолог Борис Скачко. Полезными советами также поделится звездная гостья ток-шоу – телеведущая Мария Пуговица.

«Впервые приняв участие в «Полезной программе», я получила массу удовольствия: было весело, интересно и познавательно, – отмечает Мария Пуговица. – Я очень люблю лимоны. Каждый мой день начинается со стакана воды с соком лимона. Большинство блюд готовлю с добавлением цедры либо лимонного сока. Использую этот фрукт и как добавку в различные косметические маски. Он прекрасно отбеливает любимый мною французский маникюр. Именно во время «Полезной программы» я впервые увидела и даже попробовала разные сорта лимонов. В столичных магазинах таких не купишь. А еще, оказывается, бывают соленые и квашеные лимоны! Настоящим открытием для меня стал копченый лимон! Благодаря программе я узнала о том, как правильно выбирать цитрус, чем отличается лайм от лимона, в какие блюда и напитки лучше добавлять его цедру или мякоть. И, самое главное, в каких количествах этот фрукт можно употреблять без вреда для здоровья».

Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный лимонам, смотрите завтра, 14 января, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 15 января, в 10:00 на «Интере» в «Полезной программе» расскажут, на что обращать внимание при выборе шоколадных конфет.

С давних времен шоколад и конфеты считались лекарством. Они улучшали физическое состояние, добавляли энергии, поднимали настроение. Еще сто лет назад над созданием оберток для конфет работали выдающиеся художники: Шишкин, Васнецов, Бенуа. Однако, чтобы не испортить себе праздник, настроение и здоровье, нужно правильно выбирать конфеты. На что обращать внимание при покупке? Где и как лучше хранить шоколадные конфеты? Какие десерты можно из них приготовить? И правда ли, что шоколадные конфеты дарят ощущение счастья? Ответы на эти и многие другие вопросы – в очередном выпуске «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – певица Лилу.

В четверг, 16 января, в 10:00 на «Интере» – программа о редьке.

Родина редьки – Восточная Азия. С древних времен жители Японии и Китая знали о полезных свойствах этого овоща. Он входил в ежедневный рацион самураев. Чем же полезна редька? Какие существуют противопоказания к ее употреблению? Одинаково ли горькая на вкус редька с зеленой, белой, черной и коричневой кожицей? Каким способом можно избавиться от этой горечи? Как применяют этот овощ в народной медицине? И с какими продуктами он сочетается лучше всего? Звездные эксперты ток-шоу – певица Оксана Пекун и телеведущий Слава Соломка.

В пятницу, 17 января, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о пельменях.

Народная мудрость утверждает: «Если хозяин накладывает гостю в тарелку пельменей с горкой, значит, он хорошо к нему относится». Рецепт пельменей принесли с собой на территорию Сибири финно-угорские племена. Слово «пельмень» – финно-угорского происхождения и состоит из двух частей: «пель» (ухо) и «нянь» (хлеб). То есть пельмень – это хлебное ушко, в которое заворачивают начинку. Действительно, по своей форме пельмень очень напоминает маленькое ушко. Что входит в состав пельменей и полезны ли они для нашего организма? Можно ли употреблять этот продукт каждый день? Как выбрать качественные пельмени и сколько мяса в них должно быть? Почему пельмени трескаются во время приготовления? На эти и многие другие вопросы ответят эксперты ток-шоу. Собственным рецептом приготовления пельменей поделится певица Ярослава Руденко.

А в субботу, 18 января, в 10:00 в эфире «Интера» – выпуск «Полезной программы» о рыбных консервах (повтор от 06.12.2019)

Современный ассортимент рыбных консервов разнообразен: тунец, сайра, лосось, горбуша, минтай, консервированные крабы, кальмары, мидии. Как правильно их выбирать, хранить и готовить? Какие важные элементы содержатся в рыбных консервах и чем они полезны для нашего организма? С какими продуктами стоит употреблять консервированную рыбу, а с какими лучше не совмещать? И как отличить качественные рыбные консервы от некачественных? Ответы на эти и многие другие вопросы – в этом выпуске «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – телеведущий Павел Прядко.