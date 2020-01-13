Встреча по сбитому самолету состоится в Лондоне

На этой неделе в Лондоне состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в сбитом в Иране самолете МАУ. Об этом в понедельник, 13 января, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает Европравда.



"Через два дня я увижусь с ними в Лондоне, у нас состоится встреча пяти министров иностранных дел стран, где мы договоримся, как наши страны будут действовать отдельно, и совместно, какие шаги были предприняты для привлечения виновных к ответственности и как мы можем помочь пострадавшим семьям", - сказал он.



Министр не уточнил, министры каких страны будут участвовать во встрече, но, вероятно, кроме Украины речь идет о Великобритании, Швеции, Канаде и Германии. В авиакатастрофе также погибли граждане Ирана и Афганистана.

