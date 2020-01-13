В Украине создано уже около 1030 ОТО

В Украине создан уже более тысячи объединенных территориальных общин, в которых живет 11,7 миллиона человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.



"По состоянию на 10 января 2020 года, в Украине создано 1029 объединенных территориальных общин с населением 11,7 млн человек. Перспективными планами формирования территорий общин покрыто 90,3% территории страны", - говорится в сообщении.



Указано, что 223 ОТО образовались в 2019 году, тогда как в 2018-м - только 141.



"6263 общин до сих пор не объединились, чем ухудшают перспективы своего собственного развития. В декабре прошлого года состоялись выборы в новосозданные ОТО, еще 49 объединенных общин готовы к назначению первых выборов и ждут решения ЦИК", - прокомментировал данные мониторинга заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.



Как отмечается, лидеры и аутсайдеры по созданию способных общин в перечне регионов за прошлый год почти не менялись.

