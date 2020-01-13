Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами - Рожкова

В Национальном банке не исключают, что дальнейшие темпы снижения учетной ставки будут более быстрыми.



Об этом сказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub.



"У нас в январе запланирован следующий монетарный комитет, будем смотреть макропрогнозы, в том числе прогноз по ставке. Но мы уже понимаем, что, скорее всего, темп ее снижения будет более быстрым, чем мы предполагали ранее", - отметила Рожкова.



Она отметила, что в условиях быстрого ослабления инфляционного давления логично прогнозировать более активное смягчение монетарной политики.



"Пусть экономические агенты уже ждут этого, пусть банки уже реагируют депозитами, снижают ставки по кредитам. Покупательная способность национальной валюты растет. У нас курс плавающий, он может отклоняться в разные стороны на небольшие величины", - сказала Рожкова.



Как сообщал Укринформ, при условии экономической стабильности в Украине, учетная ставка в текущем году может составить 8%. Ранее Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.



