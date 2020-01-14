У Меркель требуют от Ирана прозрачного расследования катастрофы самолета МАУ

Иранская сторона должна обеспечить прозрачное расследование катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит 8 января военными вблизи Тегерана.



Об этом заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге 13 января, сообщает корреспондент Укринформа.



"Признание Ираном ответственности за уничтожение самолета является очень-очень важным. И сейчас речь идет об обеспечении транспарентности при расследовании трагедии, чтобы было действительно воспроизведено: что, когда и каким образом происходило. И все это должно происходить в тесном сотрудничестве со странами, которых это коснулось - особенно с Украиной и Канадой", - сказала Адебар.



Она также прокомментировала протесты в Тегеране, отметив, что жители Ирана имеют право на проведение мирных демонстраций и выражение гнева, что власть должна уважать и воздержаться от насилия.



"Видеокадры с места протестов вызывают большое беспокойство. Мы апеллируем к силовым структурам проявить максимальную сдержанность и подчеркиваем право иранцев выходить на улицы, чтобы выразить скорбь и свое мнение", - сказала Адебар.



По ее словам, иранский народ должен иметь возможность мирно и свободно протестовать, тем более - проявить "скорбь и даже гнев после ужасной катастрофы.



Как сообщал Укринформ, утром 8 января после взлета с тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.



Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета.



При этом американские СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщали, что в украинский самолет, скорее всего, попала ракета из произведенной в РФ ракетной системы "Тор-М1".



Утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его восприняли как вражеский объект.



После этого заявления в Тегеране начались акции протеста, участники которых требовали отставки аятоллы Али Хаменеи, а также наказания виновных в авиакатастрофе. Иранские силы безопасности жестоко подавляли протесты, применяя против демонстрантов слезоточивый газ.

