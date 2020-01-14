Киллер Окуевой освобожден в рамках обмена пленными, - Нацполиция

Подозреваемого в покушении на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева Артура Кринари передали в рамках обмена пленными.



Об этом на пресс-конференции заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Еспресо.TV .



Подольский районный суд принял решение, которое позволило освободить Кринари в рамках обмена пленными.



"Принято решение по обмену на наших украинских заложников. Он был одним из субъектов. Таким образом, украинское государство освободило и передало его Российской Федерации в рамках обмена", - сказал Небытов.

