Пристайко: пока нет даты передачи черных ящиков самолета МАУ

На сегодня нет конкретной даты, когда Иран передаст Украине черные ящика самолета МАУ, который был сбит 8 января. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Reuters.



По его словам, Иран взял на себя обязательство предоставить Украине черные ящики.



"Чего у нас нет, так это конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной передаче черных ящиков", - заявил Пристайко.



Он также отметил, что украинские следователи должны занимать центральное место в расследовании авиакатастрофы в Иране.



"Мы хотим, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей на самих черных ящиках", - подчеркнул министр он, добавив, что Франция и Boeing также должны быть вовлечены в процесс.

