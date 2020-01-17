Телеканал CBS снимет сиквел «Молчания ягнят»

Телеканал CBS начал работу над продолжением фильма «Молчание ягнят». Сиквелом легендарной картины станет сериал «Кларисса», сообщает Deadline.



Сериал расскажет историю Клариссы Старлинг, которая возвращается к преследованию серийных преступников спустя год после событий «Молчания ягнят». А вот Ганнибала Лектера в сериале не будет, утверждает издание.



Над сериалом будут работать сценарист «Трансформеров» Алекс Куртцман, а также Дженни Люмет, которая работала с ним над сериалом «Звездный путь» и фильмом «Мумия» с Томом Крузом.



По данным Deadline, количество серий будет определено после того, как снимут пилотный эпизод. При этом группа сценаристов уже сформирована.



«Эта история — то, что нам нужно сегодня: ее борьба, ее стойкость, ее победа», — приводит издание слова Куртцмана и Люмет.



Фильм «Молчание ягнят», снятый по одноименному роману Томаса Харриса, вышел в 1990 году. Роль Клариссы Старлинг в нем исполнила Джоди Фостер, в продолжении картины, «Ганнибале», агента ФБР сыграла Джулианна Мур. Первый фильм победил в главных номинациях «Оскара»: лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий.



«Кларисса» — не первое телешоу по мотивам произведений о Ганнибале Лектере: с 2013 по 2015 год уже выходил сериал «Ганнибал». Главную роль в нем сыграл Мадс Миккельсен.





