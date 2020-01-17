Телеканал CBS снимет сиквел «Молчания ягнят»

Телеканал CBS снимет сиквел «Молчания ягнят»

Телеканал CBS начал работу над продолжением фильма «Молчание ягнят». Сиквелом легендарной картины станет сериал «Кларисса», сообщает Deadline.

Сериал расскажет историю Клариссы Старлинг, которая возвращается к преследованию серийных преступников спустя год после событий «Молчания ягнят». А вот Ганнибала Лектера в сериале не будет, утверждает издание.

Над сериалом будут работать сценарист «Трансформеров» Алекс Куртцман, а также Дженни Люмет, которая работала с ним над сериалом «Звездный путь» и фильмом «Мумия» с Томом Крузом.

По данным Deadline, количество серий будет определено после того, как снимут пилотный эпизод. При этом группа сценаристов уже сформирована.

«Эта история — то, что нам нужно сегодня: ее борьба, ее стойкость, ее победа», — приводит издание слова Куртцмана и Люмет.

Фильм «Молчание ягнят», снятый по одноименному роману Томаса Харриса, вышел в 1990 году. Роль Клариссы Старлинг в нем исполнила Джоди Фостер, в продолжении картины, «Ганнибале», агента ФБР сыграла Джулианна Мур. Первый фильм победил в главных номинациях «Оскара»: лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий.

«Кларисса» — не первое телешоу по мотивам произведений о Ганнибале Лектере: с 2013 по 2015 год уже выходил сериал «Ганнибал». Главную роль в нем сыграл Мадс Миккельсен.