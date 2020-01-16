Температура тела современных людей снижается

Был проведен анализ информации о температуре тела жителей США за три разных исторических периода. Первый - Гражданская война (начиная с 1860 года; это были люди, родившиеся в начале XIX века). Второй - период с 1971 по 1975 год, а третий - период с 2007 по 2017 год. В целом удалось исследовать примерно 677500 результатов измерений температуры тела.



Оказалось, нормальная температура тела современных мужчин и женщин ниже, чем у людей, живших в 1860 году. Например, у мужчин, рожденных в конце прошлого века, температура тела в среднем оказалась на 0,59 градуса Цельсия ниже, чем у мужчин, появившихся на свет в начале XIX века. А разница в средней температуре тела у женщин была 0,32 градуса Цельсия.



Так, за каждое десятилетие происходило снижение средних показателей на 0,03 градуса Цельсия. Причина - изменения окружающей среды. Свой вклад внесли развитие медицины, повышение стандартов качества жизни людей, хорошая гигиена, питание, центральное отопление, кондиционирование воздуха. Например, комфортные условия жизни, снижение распространенности инфекционных болезней привели к торможению обмена веществ и уменьшению расхода энергии на поддержание постоянной температуры тела.

