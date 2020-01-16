Есть снег и сосульки вредно для детского организма

Врачи предупреждают: есть снег и грызть сосульки опасно для здоровья, даже если речь идет об экологически чистом районе. Такая практика грозит отравлениями и простудными заболеваниями.



Комментирует заведующая детской поликлиникой номер 17 ГБУЗ МО "Балашихинская областная больница" Светлана Щербакова: "Если речь идет о городе, то это, конечно, вредно. Копоть от машин, грязь, а, учитывая, что у нас зима слякотная, снег всегда перемешивается с землей. Могут быть и различные отравления, глистные инвазии, которые наносят вред ребенку. Ну и какие-то функциональные нарушения кишечника возможны у ребенка.



Развитие простудных заболеваний после употребления снежинок и сосулек тоже возможно, но реже, так как большую роль играют индивидуальные особенности здоровья ребенка. Дети разные: некоторые могут спокойно есть мороженое и при этом не болеть, а есть детки, которые имеют чаще всего наследственные особенности, болезни горла и носоглотки, и у них слабым местом являются миндалины".



Об этом предупреждает и профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета доктор медицинских наук Алексей Буеверов. По его словам, не стоит употреблять в пищу даже, казалось бы, чистый снег. В нем могут содержаться вредные примеси, незаметные глазу.

