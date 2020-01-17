Степень ожирения языка может влиять на качество сна

Как отмечает BBC, ученые установили: когда люди с апноэ сна снижали массу тела и объем жира в языке соответственно, их состояние улучшалось. Эксперты собираются разработать диеты, направленные на снижения уровня жира именно в языке. По словам доктора Ричарда Шваба из Медицинской школы Перельмана, менее жирные языки реже перекрывают дыхательные пути, вызывая остановку дыхания во сне.



Коллеги доктора исследовали 67 добровольцев с апноэ сна и ожирением. Если добровольцы теряли 10% от веса, то их состояние (симптоматика апноэ сна) улучшалось на 30%. Ученые проанализировали размер элементов верхних дыхательных путей добровольцев. Это позволило понять, какие именно изменения привели к улучшению состояния.



Оказалось, похудение приводило не только к уменьшению размера языка, но и к уменьшению размера мышцы, контролирующей пережевывание пищи и мышцы по бокам дыхательного пути. И это также помогало пациентам с апноэ сна. Традиционно врачи советуют людям с обозначенной проблемой избавиться от лишнего веса, спать на боку, бросить курить, отказаться от алкоголя (особенно перед сном) и снотворного.

