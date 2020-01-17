Зеленый чай признан "напитком здоровых сосудов и сердца"

Если человек пьет чай минимум три раза в неделю, это может подарить ему здоровье и долголетие. Как отмечает Medical Express, такой вывод сделали сотрудники Китайской академии медицинских наук. По словам ученых, наиболее выраженный положительный эффект наблюдается в отношении зеленого чая и при регулярном, длительном употреблении напитка.



Был проведен анализ состояния более 100000 человек. Их разбили на две группы: регулярно потребляющие чай (минимум 3 раза в неделю) и редко или никогда не пьющие чай (менее трех раз в неделю). Далее последовали многолетние наблюдения. Оказалось, у людей из первой группы ишемическая болезнь сердца и инсульт фиксировались на 1,41 года позже, чем у второй. А их продолжительность жизни была на 1,26 года больше.



В целом у первой группы риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта был на 39% ниже, риск смертельных сердечных заболеваний и инсульта - на 56% и на 29% ниже риск смерти от всех причин. Эксперты констатируют: в зеленом чае содержится множество полифенолов, способных контролировать давление и прочие факторы риска сердечно-сосудистых недугов.



В свою очередь, черный чай не может похвастаться особой пользой, так как он ферментируется. Во время этого процесса полифенолы окисляются в пигменты, что ведет к потере антиоксидантных свойств. Кстати, чай производил более выраженный эффект на мужчин.

